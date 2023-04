Credito: Deutsche Bank, profitti filiale in Russia aumentati del 480 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti della filiale di Deutsche Bank in Russia sono aumentati nel 2022 del 480 per cento su base annua, a circa 60 milioni di euro. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il totale di bilancio è diminuito del 36,3 per cento a 909 milioni di euro. Al boom dei profitti ha contribuito la politica monetaria restrittiva attuata dalla Banca di Russia a seguito della guerra mossa dal Paese contro l'Ucraina. Dopo l'avvio del conflitto, il tasso di interesse di riferimento è stato mosso in rialzo al 20 per cento. L'indicatore è attualmente al 7,5 per cento. (Geb)