Corea del Sud: Seul annuncia fornitura munizioni alla Polonia (4)

- Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha replicato all'intervista affermando che Mosca si rammarica della posizione ostile della Corea del Sud in merito al conflitto in Ucraina. "Sfortunatamente, Seoul ha preso una posizione abbastanza ostile in tutta questa vicenda (...). Naturalmente, l'inizio della fornitura di armi significherà indirettamente un certo livello di coinvolgimento in questo conflitto", ha detto Peskov ai giornalisti. Ancora più esplicito è stato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, che su Telegram ha scritto: ""Mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo Paese quando vedranno i modelli più recenti delle armi russe schierate dai loro vicini, i nostri partner della Corea del Nord? Come si suole dire, quid pro quo". (Git)