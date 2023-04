Usa: incidente sul set del film “Rust”, cadute le accuse contro Alec Baldwin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie del New Mexico hanno fatto cadere l’accusa di omicidio involontario nei confronti di Alec Baldwin per l’incidente avvenuto nel 2021 sul set del film “Rust”, dove l’attore avrebbe sparato con una pistola di scena caricata con proiettili veri, causando la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. Una fonte anonima ha riferito al “Wall Street Journal” che, in base ad una serie di nuove prove, il colpo “potrebbe essere stato esploso senza che l’attore premesse il grilletto”. (Was)