Concorrenza: ministero Ambiente punta su contatori intelligenti e nuove regole per venditori gas naturale

- Campagne per la promozione dei contatori intelligenti, nuove regole per la concorrenza nel settore del gas naturale, una pianificazione più semplice per la rete elettrica nazionale e investimenti più efficienti nella rete gas, ma anche l’incentivazione del “cold ironing”. Sono queste le novità promosse dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel disegno di legge sulla Concorrenza, il provvedimento richiesto annualmente quale specifica “milestone” del Pnrr e approvato in Consiglio dei ministri. “Con alcune norme mirate – afferma il ministro Gilberto Pichetto – vogliamo assicurare efficienza e concorrenza su una serie di vettori fondamentali per la sicurezza energetica. Con questo disegno di legge - conclude Pichetto - ci saranno regole più semplici e una spinta maggiore all’utilizzo di buone pratiche volte al risparmio di energia”. Il Ddl Concorrenza prevede dunque una norma per promuovere campagne informative e programmi di formazione per imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti. Novità anche nel settore del gas naturale: la disciplina dell’Elenco venditori ai clienti finali viene resa analoga a quella predisposta per chi vende energia elettrica, a tutela dei consumatori e del buon funzionamento del mercato”. (segue) (Rin)