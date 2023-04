Usa: elezioni 2024, Biden potrebbe annunciare ricandidatura la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe annunciare ufficialmente la sua corsa per la rielezione alla Casa Bianca nel 2024, la prossima settimana. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che lo staff della presidenza Usa sta preparando un videomessaggio in cui Biden annuncerá l’avvio della campagna elettorale. Secondo le fonti, il video dovrebbe essere pubblicato martedì prossimo, in occasione dell’anniversario dell’annuncio della campagna elettorale di Biden nel 2020. La data, hanno precisato, potrebbe comunque subire qualche ritardo. (Was)