Venezuela: al vertice organizzato dalla Colombia andranno 20 ministri, ci sono anche gli Usa

- Alla conferenza internazionale sul Venezuela che la Colombia ha organizzato per la prossima settimana parteciperanno i ministri degli Esteri di 20 Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente colombiano, Gustavo Petro, parlando con i giornalisti al termine di un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden. “Abbiamo discusso una strategia per quanto riguarda le sanzioni: queste potrebbero essere rimosse dopo l’organizzazione di elezioni, oppure in maniera graduale, di pari passo con il proseguimento dell’agenda elettorale”, ha detto. (Was)