Usa: New York, opposizione bipartisan blocca piano per la costruzione di 800 mila abitazioni

- L’Assemblea legislativa dello Stato di New York ha bloccato un piano per l’edilizia presidenziale presentato dalla governatrice democratica Kathy Hochul, che avrebbe portato alla costruzione di circa 800 mila nuove abitazioni. La proposta, che la governatrice sperava di inserire all’interno del budget statale (sul quale sono ancora in corso negoziati a porte chiuse con la maggioranza democratica in Assemblea), è naufragata a causa dell’opposizione bipartisan di numerosi parlamentari. Il piano avrebbe imposto a comuni e città di approvare la costruzione di un determinato numero di abitazioni. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che, dopo uno stallo di diverse settimane, sarebbe stato deciso di rimuovere il piano dalla proposta di budget statale. (Was)