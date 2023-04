Ucraina: Zelensky accoglie sindaca di Parigi Hidalgo a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraina Volodymyr Zelensky ha accolto a Kiev la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. E' lo stesso Zelensky a riferirlo sui suoi profili social. Hidalgo parteciperà al Summit internazionale delle città e delle regioni, un'occasione per "onorare Parigi come città soccorritrice per l'Ucraina". "Grazie parigini e francesi per il supporto e grazie signora Hidalgo per la posizione secondo cui la Russia, come Paese aggressore non può essere presente alle Olimpiadi del 2024 finché dura la guerra contro l'Ucraina", ha aggiunto il presidente Zelensky . (Kiu)