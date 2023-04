Cile: Cepal, economia segnerà contrazione dello 0,3 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo composto da Messico e America centrale potrebbe chiudere al 2 per cento, contro il 3,5 per cento del 2022. In questo caso, però, nonostante il dato annuale sia in calo, alcune stime sui singoli Paesi sono risultate migliorate rispetto alle precedenti, sopratutto per la revisione al rialzo sulle possibilità di crescita degli Stati Uniti. Il gigante nordamericano, oltre ad essere primo partner commerciale di molte realtà regionali - Messico in primis - è anche Paese di migranti, con sensibili ricadute sui volumi delle rimesse. Inoltre, i minori prezzi dell'energia ipotizzati per l'anno in corso potrebbero per la Cepal avere un impatto positivo, essendo molti Paesi della sotto regione importatori netti. (Abu)