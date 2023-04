Fd'I: Foti, attacco a famiglie per colpire politici è operazione squallida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vignetta del Fatto Quotidiano "si è voluto colpire il presidente Meloni tramite la sorella e il ministro Lollobrigida tramite la moglie. Nella vignetta si fa riferimento a una affermazione politica del ministro dell'Agricoltura, come se sua moglie, che non ricopre alcun incarico politico, portasse la croce politica di ciò che rappresenta Lollobrigida. Attaccare le famiglie per colpire i personaggi politici è un'operazione squallida". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti durante Stasera Italia in onda su Rete4. (Rin)