Usa-Guatemala: vice segretaria Sherman incontra ministro Bucaro, focus su immigrazione

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri del Guatemala, Mario Bucaro. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la partnership tra i due Paesi per la gestione dei flussi migratori nella regione e lo sforzo congiunto per il contrasto alla corruzione. Entrambi hanno ribadito che la relazione tra i due Paesi è tesa a “fare la differenza, creando un futuro migliore per il popolo guatemalteco”. (Was)