Concorrenza: ministero Ambiente punta su contatori intelligenti e nuove regole per venditori gas naturale (2)

- Il testo interviene poi sul “cold ironing”, cioè l’elettrificazione delle banchine portuali. Uno strumento che consentirà di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e l’impatto ambientale del trasporto marittimo. Il “cold ironing” viene definito servizio di interesse economico generale, garantendo così l’applicazione di incentivazioni, i cui benefici dovranno essere trasferiti agli utenti finali. Il disegno di legge introduce anche una semplificazione nell’iter di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: Terna lo invierà al ministero e all’Autorità di regolazione con cadenza biennale e un rigido percorso di approvazione entro 18 mesi, con la possibilità del Mase di procedere in caso di inerzia delle Regioni e tempi che si dimezzano per riscontrare a eventuali integrazioni. Si torna, infine, all’analisi costi-benefici e dunque alla verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione di gas per quegli interventi in specifiche zone del Mezzogiorno e nei comuni montani rispetto a cui era prevista l’intera copertura tariffaria di opere di potenziamento o nuova costruzione di reti e impianti. (Rin)