Ucraina: presidente colombiano, non invieremo armi a Kiev e nemmeno a Mosca

- La Colombia non invierà armi all’Ucraina, e nemmeno alla Russia. Lo ha detto il presidente colombiano, Gustavo Petro, parlando con i giornalisti al termine di un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden. “Il precedente governo ha acquistato armi dalla Russia, diverso tempo fa: questi armamenti, ora in possesso dello Stato colombiano, non andranno in guerra, e non saranno inviati nè all’Ucraina, nè alla Russia”, ha detto. (Was)