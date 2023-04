Cile: Cepal, economia segnerà contrazione dello 0,3 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le sotto regioni esaminate nel rapporto rischiano per la Cepal di chiudere l'anno con tassi di crescita minori a quelli del 2022: l'America del Sud potrebbe passare dal 3,8 per cento dello scorso anno a un debole 0,6 per cento a dicembre. Il subcontinente paga in particolare "il calo nei prezzi per i prodotti base" e i minori spazi a disposizione delle politiche interne per sostenere le attività economiche. "L'alta inflazione ha causato impatto nelle entrate reali e sta causando problemi sul consumo privato e l'investimento nei Paesi". I paesi dei Caraibi, cui non viene compresa la Guyana, dovrebbero crescere complessivamente del 3,5 per cento, a fronte del 5,8 per cento del 2022. Un calo dovuto in particolare all'impatto dell'inflazione sugli stipendi reali e, di conseguenza, tanto sul consumo privato e sui costi di produzione. (segue) (Abu)