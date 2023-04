Balneari: Foti (Fd'I), governo procederà con mappatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte di giustizia europea sulle concessioni balneari "ha stabilito un principio fondamentale che abbiamo continuato a sostenere: per applicare la Bolkestein deve esserci necessariamente ed esclusivamente una situazione di scarsità di risorse naturali. Con questa conferma, il governo procederà a realizzare la mappatura delle aree che è la condizione necessaria e sufficiente per vedere se questa direttiva andrà applicata oppure no". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti durante Stasera Italia in onda su Rete4.(Rin)