Governo: Tajani, detassare chi ha più di un figlio è un atto di giustizia

- Detassare chi ha più di un figlio è un atto di giustizia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo a Dritto e Rovescio su Rete4. “C’è un problema demografico nel nostro Paese. Gli italiani non fanno più figli, la popolazione invecchia sempre di più e questo significa fare un danno alla nostra economia. Se non ci sono giovani che lavorano non sarà possibile pagare le pensioni in futuro. Non possiamo fare scomparire l'Italia, è giusto fare pagare meno tasse a chi ha più figli perché ha degli obblighi maggiori. Detassare chi ha più di un figlio è un atto di giustizia”, ha detto Tajani.(Res)