Sudan: "Cnn", gruppo russo Wagner fornisce missili alle Forze di supporto rapido

- Il gruppo di mercenari russi Wagner sta fornendo missili alle Forze di supporto rapido (Rsf) in Sudan per sostenerli negli scontri con l’esercito. Lo riferisce in esclusiva la “Cnn” citando fonti diplomatiche sudanesi e regionali. Secondo le fonti i missili terra-aria hanno rafforzato in modo significativo i combattenti paramilitari dell'Rsf e il loro leader Mohamed Hamdan Dagalo mentre combatte con il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle forze armate del Sudan. Secondo quanto riferisce l’emittente statunitense immagini satellitari al confine con la Libia mostrano un insolito aumento dell'attività nelle basi del gruppo Wagner.(Was)