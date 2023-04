Calcio: Roma-Feyenoord, tifosi giallorossi allo stadio, olandesi radunati in locali in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per la partita tra As Roma e Feyenoord. Ancora pochi minuti e verrà dato il fischio di inizio della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra la squadra romana e quella olandese, allo stadio Olimpico della Capitale. Da dentro lo stadio si sentono soltanto i cori dei tifosi della Roma, in quanto ai tifosi olandesi è stato vietato l'ingresso. Quaranta di loro sono stati individuati dalla polizia mentre tentavano di entrare ai tornelli con biglietti irregolari e accompagnati in questura. Avvicinandosi allo stadio aumentano le sciarpe e le bandiere della Roma, ma anche lo squallore dei rifiuti gettati in strada da migliaia di tifosi che hanno mangiato e bevuto prima di superare i tornelli. L’area è presidiata dalle forze dell’ordine. (segue) (Rer)