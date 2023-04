Calcio: Roma-Feyenoord, tifosi giallorossi allo stadio, olandesi radunati in locali in centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai due lati del Ponte della Musica si possono vedere blindati dei carabinieri, della guardia di finanza e macchine della polizia locale. Anche piazza Lauro De Bosis, in corrispondenza del ponte Duca D'Aosta, è presidiata dalle forze dell'ordine. In vari punti della piazza, infatti, ci sono le camionette della polizia e agenti a cavallo, nonché agenti di polizia locale. Nonostante i timori della vigilia tutto si stia svolgendo in sicurezza e senza tensioni particolari. Restano però alcune centinaia di tifosi olandesi che stanno assistendo alla partita nei locali del centro di Roma. La polizia, nelle ultime ore, ha fatto opera di convincimento presso diversi di loro, invitandoli a radunarsi tutti nella stessa area dove è più facile controllare che non ci siano problemi con i tifosi locali (Rer)