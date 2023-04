© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA- Scoprimento e riattivazione della Fontana appena restaurata, cui seguirà un concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale. Piazza del Campidoglio (Ore 12)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all'inaugurazione del posizionamento di 60 piante in via del Babuino in occasione del Natale di Roma. Hotel de Russie, via del Babuino 9 (Ore 10)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione del volume di Bruno Cignini "Biodiversità a Roma. Storie e curiosità su animali e piante della Capitale. Palazzo Valentini, via Quattro Novembre 119 (Ore 11) (segue) (Rer)