Usa-Francia: Biden sente Macron, focus su Cina e Taiwan

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese, Emmanuel Macron. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il recente viaggio in Cina del presidente francese, e l’impegno dei due Paesi per promuovere la prosperità, la sicurezza e la democrazia nella regione indopacifica. Entrambi hanno sottolineato la necessità di garantire la stabilità nello stretto di Taiwan, ribadendo anche il sostegno di Washington e Parigi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)