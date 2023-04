Decreto Migranti: Maffoni (Fd'I), diamo a Italia risposta che mancava da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Senato abbiamo votato e concluso il decreto Flussi, provvedimento del governo per far fronte all’immigrazione irregolare, proprio al fine di favorire quella regolare. Le ultime tragedie del mare hanno reso il tema più centrale e urgente che mai, serviva una risposta subito e finalmente, per la prima volta, diamo alla nostra nazione una politica di gestione dei flussi migratori che manca da anni. Le tante buone parole e buone intenzioni di accoglienza priva di progettualità e lungimiranza della sinistra, in questi ultimi dieci anni di governo, sono state totalmente fallimentari e non hanno fatto che rendere la situazione insostenibile per tutti. I cittadini italiani ci hanno eletti anche per questo e noi, ora, con il loro mandato, andiamo avanti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giampietro Maffoni. (Rin)