Brasile: governo stanzia 436 milioni di euro in favore delle Università federali

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato lo stanziamento di 2,4 miliardi di real (436 milioni di euro) in favore delle Università federali che hanno subito pesanti tagli negli ultimi anni. Il capo dello Stato ha evidenziato che "l'università non serve solo per scrivere una tesi e tenerla in un cassetto. L'università non serve solo per fare analisi dei problemi. Sta lì per aiutare a risolvere i problemi sociali. Come faremo a creare nuovi posti di lavoro e un nuovo mercato senza l'intelligenza alimentata dalle università?", ha affermato nel corso dell'evento di presentazione.(Brb)