Usa-Colombia: Biden, Bogotá è un partner di grande importanza

- La Colombia rappresenta un partner di grande importanza per gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo colombiano, Gustavo Petro. “Voglio ringraziare le autorità di Bogotà per l’ospitalità e il sostegno garantito ai rifugiati provenienti dal Venezuela, e per l’impegno profuso a tutela dei diritti umani nella regione”, ha detto, aggiungendo che i due Paesi possono fare “ancora di più per rafforzare la cooperazione bilaterale”. (Was)