Brasile: governo estingue debito con il Fondo di convergenza strutturale del Mercosur

- Il governo del Brasile ha estinto il debito con il Fondo per la convergenza strutturale del Mercosur (Focem) con il pagamento di circa 100 milioni di dollari. Brasilia ha saldato debiti accumulati in oltre 10 anni di mancati pagamenti. Grazie al saldo il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva avrà nuovamente accesso a un fondo di circa 350 milioni di real (63milioni di euro) da utilizzare in progetti incentrati sulle regioni di confine dei paesi del Mercosur: Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina (il Venezuela è sospeso). Il Focem ha come obiettivo "ridurre le asimmetrie nel blocco". A tal fine finanzia progetti per "migliorare le infrastrutture, la competitività delle imprese e lo sviluppo sociale nei Paesi" del blocco. Inoltre, include anche progetti per "il rafforzamento della struttura istituzionale del Mercosur". (segue) (Brb)