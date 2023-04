Brasile: governo estingue debito con il Fondo di convergenza strutturale del Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 100 giorni di governo l'amministrazione del presidente Lula aveva già pagato 526 milioni di real (95 milioni di euro) per onorare una parte dei debiti che il Paese ha accumulato con alcune organizzazioni internazionali e banche di sviluppo nel corso degli ultimi anni. Tra i principali organismi con cui il governo è indebitato ci sono l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'Associazione latinoamericana per l'integrazione (Aladi), la Segreteria generale, il parlamento del Mercosur e il Fondo per la convergenza strutturale del Mercosur (Focus). Nella lista dei creditori ci sono anche la Comunità dei paesi di lingua portoghese (Cplp), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) e la Corte penale internazionale (CPI). Secondo la nota congiunta dei ministeri, il governo si impegna a saldare i debiti del Brasile con le organizzazioni internazionali come mezzo per migliorare le condizioni per la ripresa dell'attività diplomatica brasiliana in ambito internazionale. (Brb)