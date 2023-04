Colombia-Usa: presidente Petro incontra Biden, democrazia e libertá alla base della nostra agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Colombia condividono una agenda basata su principi di pace, libertà e democrazia. Lo ha detto il presidente colombiano, Gustavo Petro, durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden. “Il concetto di democrazia non è scolpito nella pietra, ed evolve con il passare degli anni: mettendo insieme questi principi, nella politica così come nell’economia, credo che saremo in grado di trasformare la regione delle Americhe in un faro per tutta l’umanità”, ha detto. (Was)