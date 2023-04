Pnrr: Malcotti (Ugl), favorevoli al coinvolgimento delle parti sociali nella cabina di regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ugl "ha espresso apprezzamento dal punto di vista metodologico per la scelta di mettere in un unico contenitore i fondi della programmazione europea, quelli di coesione e quelli del Pnrr, al fine di avere una visione complessiva sia delle opportunità e delle opere da realizzare, sia delle relative criticità. Altresì abbiamo espresso apprezzamento per il fatto che il tavolo di partenariato sia entrato nella cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri auspicando, quindi, che il confronto con le parti sociali divenga un fatto reale e non soltanto formale." Lo ha dichiarato Luca Malcotti, vicesegretario generale dell'Ugl, al termine dell'incontro su Pnrr e Repower Eu a Palazzo Chigi fra il Ministro per Affari Europei, il Pnrr, il Sud e la Politica di coesione, Raffaele Fitto, e le parti sociali. "Dal punto di vista del merito - ha rilevato Malcotti - abbiamo chiesto di essere informati tempestivamente dal Governo sulla ricognizione delle criticità riguardo alle opere che potrebbero non essere pronte per giugno 2026 e abbiamo espresso la nostra disponibilità a contribuire nel merito alla rimodulazione spostando le risorse su progetti effettivamente realizzabili, ma, soprattutto, su progetti che garantiscano asset di crescita del Paese e che serviranno a ripianare il debito. Tra le questioni che abbiamo sollevato, oltrechè il recupero del gap infrastrutturale fra le aree del Paese e quindi significativi investimenti nelle infrastrutture, anche una particolare attenzione a una qualificazione del mondo del lavoro, all'incontro fra domanda e offerta, alla formazione, utilizzando, peraltro, gli strumenti partecipati dalle parti sociali. Sul Repower Eu - ha concluso il sindacalista - abbiamo dato la nostra disponibilità a contribuire alla progettazione dei piani di intervento con particolare attenzione al risparmio energetico per famiglie e imprese". (Rin)