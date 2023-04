Italia-Francia: Sangiuliano a Parigi per Festival de Libro incontra omologa Malak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha avuto un colloquio con l'omologa francese Rima Abdul Malak a Parigi, dove si trova per il Festival del Libro, che quest'anno vede l'Italia come ospite d'onore. È quanto si legge in un tweet pubblicato sul profilo di Sangiuliano, insieme alla foto con la ministra francese. Intervenendo all'inaugurazione del Festival, Sangiuliano ha sottolineato l'impegno nel “costruire un nuovo immaginario positivo nel mondo di un'Italia fattiva, che vuole promuovere la sua cultura”. “Lo vogliamo fare anche insieme alla Francia”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che i due Paesi e le loro culture “sono sempre stati interconnessi”. Sangiuliano ha affermato di aver invitato Malak a Roma per visitare la biblioteca del ministero della Cultura, dove ci sono “tante magnifiche edizioni di libri francesi. (Frp)