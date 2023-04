Covid: artifizi e raggiri, la truffa delle mascherine ai danni della Regione Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di un recupero forzoso "dell’acconto" da parte dell’ente era probabile e per questo "sfruttando il preminente interesse della pubblica amministrazione" ad ottenere le mascherine, la Eco.Tech mediante ulteriori "raggiri" ha indicato falsamente quale fornitore esclusivo un’altra società. Così gli indagati, si legge ancora nel decreto "ottenevano la novazione dei contratti anche grazie alla presentazione di fidejussioni false formalmente rilasciate dalla Seguros Dhi - Atlas Ltd, società in realtà non abilitata al rilascio di garanzie in Italia nei confronti del pubblico". In questo modo, inducevano nuovamente in errore l'Amministrazione, ottenendo ulteriore tempo per confluire i capitali all'estero. La consegna della merce era stimata tra il 23 marzo ed il 6 aprile 2020, ma già il 27 marzo i responsabili della protezione civile regionale avevano fiutato la truffa tanto che il direttore dell'Agenzia regionale della Protezione civile Carmelo Tulumello scriveva a uno degli indagati: “prendo atto che ancora non è dato sapere dove si trovano le mascherine e se, e quando, mai arriveranno a Roma. Lei ha messo nei guai un sistema che cerca di salvare vite ed ora io devo andare a lavorare per riparare i suoi danni”. Le risposte erano rassicuranti “Siamo convinti – rispondeva uno degli indagati - che riusciremo a soddisfare le Vostre esigenze nel più breve tempo possibile con i canali di cui Le avevamo parlato (Mosca e Londra) e stiamo attivando una task force direttamente dalla Cina con i trasporti dedicati, essendo l'area Europea in questo momento ad alto rischio inefficienze. Stiamo lavorando in maniera responsabile e siamo certi di soddisfarvi a brevissimo". (segue) (Rer)