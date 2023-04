Ramadan: Luna nuova in Arabia Saudita, da domani la festa per la fine del digiuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il novilunio in Arabia Saudita sancisce la fine del Ramadan, il che significa che oggi sarà l'ultimo giorno del mese sacro in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News", indicando che la festa di fine Ramadan, Eid al Fitr, inizierà domani, 21 aprile. Quest’anno il Ramadan è iniziato tra il 22 e il 23 marzo e si concluderà con la Eid al Fitr (festa dell’interruzione del digiuno), detta anche la “piccola festa”, in contrapposizione alla “grande festa” che si svolge dopo il pellegrinaggio. Ramadan è il nome del nono mese del calendario lunare islamico, l’unico ad essere nominato nel Corano, che dà il nome al digiuno obbligatorio per i circa 2 miliardi di musulmani nel mondo nelle ore diurne durante l’omonimo periodo. Il digiuno (sawm) è uno dei cinque pilastri dell’Islam che ogni musulmano deve osservare insieme alla testimonianza di fede (shahadah), alla preghiera (salat), all’elemosina (zakat) e al pellegrinaggio (hajj) alla Mecca. L’obbligo del digiuno incombe su tutti i musulmani adulti sani, ma, sin dall’epoca dell’affermazione dell’Islam, ha sempre comportato eccezioni per determinate categorie di persone e in talune circostanze “sfavorevoli”. (Res)