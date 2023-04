Expo 2030: iniziativa di Ita a sostegno della candidatura di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato Promotore della candidatura di Roma a Expo 2030 e Ita Airways hanno condiviso un’iniziativa strategica per sostenere la candidatura di Roma ad ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale. Un aeromobile Airbus A320 dedicato alla leggenda dello sci italiano Gustav Thoeni è stato personalizzato con una speciale livrea che riporta il logo di Expo 2030 Roma, il tema della manifestazione “People and Territories” e la scritta “Rome – Official Candidate World Expo 2030”. L’iniziativa si inquadra nell’ambito di una solida partnership stretta tra il Comitato e la Compagnia di bandiera italiana, che riguarderà anche altri strumenti che Ita Airways metterà a disposizione del Comitato quali la personalizzazione dell’annuncio di bordo sull’aeromobile con livrea dedicata, trasmissione di contenuti relativi alla candidatura a bordo dei propri aeromobili e nelle lounges aeroportuali. Ita Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse. (segue) (Com)