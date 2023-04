Expo 2030: iniziativa di Ita a sostegno della candidatura di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Siamo orgogliosi di supportare la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030 promuovendola con un nostro aeromobile che rappresenterà uno degli strumenti a disposizione del Comitato per la campagna elettorale – ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini Amministratore delegato di Ita Airways. – Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di Compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese. L’auspicata assegnazione a Roma di Expo 2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”. “Siamo davvero molto grati alla nostra Compagnia di bandiera per tutto il sostegno che sta assicurando alla candidatura di Roma a Expo 2030 e per avere dedicato a questo viaggio straordinario un Airbus come l’A320 – ha dichiarato Giampiero Massolo, presidente del Comitato Promotore - È l’esempio di come il sistema Paese si stringa e sostenga un progetto dal valore nazionale e internazionale per l’Italia. Siamo certi che la livrea, che raggiungerà tanti Paesi del mondo, sarà un efficacissimo portavoce del messaggio e dei valori che sono alla base del nostro progetto”. (Com)