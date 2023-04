Rpt-Usa: democratici chiedono testimonianza Corte suprema su viaggi di Clarence Thomas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti. La richiesta a testimoniare è stata avanzata al giudice capo John Roberts, e non a Clarence ThomasIl presidente della commissione Giustizia del Senato statunitense, il democratico Dick Durbin, ha chiesto al giudice capo della Corte suprema, John Roberts, di testimoniare al Congresso sui viaggi di lusso che il giudice della Corte suprema Clarence Thomas ha effettuato insieme alla moglie a spese di Harlan Crow, imprenditore miliardario noto per le sue cospicue donazioni al Partito repubblicano. Durbin ha fissato una audizione per il prossimo 2 maggio, alla luce della “necessità di verificare il rispetto dell’etica professionale” da parte di Thomas. Una recente inchiesta dell’organizzazione no profit “ProPublica” ha rivelato che il giudice avrebbe partecipato per anni a viaggi e soggiorni di lusso a spese di Crow. (Was)