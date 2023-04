Usa: Casa Bianca, piano repubblicano su debito colpirà veterani e investimenti verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha criticato il piano presentato dal presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per alzare il tetto del debito federale ed evitare così un default questa estate. La portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, ha affermato durante un briefing con la stampa che il piano dei repubblicani “taglierà le spese per i veterani e ostacolerà gli investimenti del pacchetto anti-inflazione approvato la scorsa estate per l’energia pulita”. Una prospettiva, quest’ultima, che “dovrebbe insospettire diversi esponenti del Partito repubblicano, dal momento che questi investimenti creeranno posti di lavoro nei loro Stati e distretti”. (Was)