Tunisia-Italia: telefonata tra Piantedosi e omologo Feki, focus su contrasto a immigrazione irregolare

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo della Tunisia, Kamel Feki. Lo riferisce il ministero tunisino sul proprio sito internet, secondo cui durante il colloquio le parti hanno sottolineato "la forza delle relazioni bilaterali e il loro consenso sulla necessità di sostenere sforzi congiunti, nel quadro di un approccio globale per affrontare il fenomeno dell'immigrazione irregolare". Inoltre, prosegue il dicastero dell'Interno di Tunisi, Feki e Piantedosi hanno sottolineato "di aumentare ulteriormente il livello di cooperazione tra le parti per eliminare le reti criminali attive nella tratta di esseri umani". La parte italiana, aggiunge il ministero tunisino, ha rinnovato "il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalle autorità tunisine per limitare questo fenomeno". Piantedosi e Feki hanno anche concordato di tenere un incontro del gruppo di lavoro congiunto tunisino-italiano nel prossimo periodo a Roma. (Tut)