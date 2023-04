Concorrenza: rinnovo di dodici anni per attuali concessioni ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza affronta il tema delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella nota in cui si dà notizia del via libera del disegno di legge nel Consiglio dei ministri. In particolare, spiega la nota, si prevede l’assegnazione delle concessioni tramite gare a evidenza pubblica, a partire sin da subito dai posteggi non ancora assegnati, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. La disposizione riporta la disciplina nel quadro delle regole europee, affermando che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate per una durata di dieci anni. In tal senso, sono previsti i seguenti parametri: specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa; un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore.(Rin)