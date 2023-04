Pnrr: Fitto, aggiornamento a Ue entro 31 agosto, lavoriamo per raggiungere risultato prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il confronto tra il governo e il partenariato economico e sociale per l’introduzione nel Pnrr del capitolo RepowerEu. Nel giorno dell’approvazione definitiva in Parlamento del Dl Pnrr viene rafforzato e valorizzato il dialogo con il mondo partenariale trasferendo all’interno della Cabina di Regia Pnrr – organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all’attuazione del Piano – le interlocuzioni precedentemente attribuite al Tavolo tecnico per il partenariato. “Con le riunioni di oggi della Cabina di regia con i rappresentanti delle imprese e dei sindacati diamo una prima risposta concreta a quanto previsto dal decreto. Come metodo abbiamo impostato una serie di tavoli settoriali specifici per entrare nel merito delle questioni e garantire a tutti tempistiche adeguate al confronto”, ha dichiarato il ministro per Affari europei, il Pnrr, il Sud e la politica di coesione, Raffaele Fitto, nel corso degli incontri che si sono svolti questo pomeriggio a palazzo Chigi. (segue) (Com)