Israele: domani Giornata indipendenza, alla parata anche Eurofighter italiani

- In occasione della Giornata dell’indipendenza in Israele, prevista domani, 26 aprile, gli Eurofighter dell’Aeronautica militare italiana prenderanno parte alla tradizionale parata militare. Il sorvolo dei cieli di Israele inizierà alle 09:30 (le 10:30 in Italia) di domani e proseguirà fino alle 14:30 (le 15:30 in Italia) e ricorderà il 75esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che parteciperanno alla parata anche gli aerei di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Italia "come segno di partnership tra i Paesi e del loro rapporto unico con lo Stato di Israele". "Gli aerei stranieri voleranno nei cieli di Israele, e alcuni di loro saranno affiancati da aerei dell'Aeronautica militare israeliana, come espressione della cooperazione e dello stretto rapporto tra i Paesi", hanno concluso le Idf.(Res)