Infrastrutture: Rocca incontra Salvini, tariffe e messa in sicurezza A24/A25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Appuntamenti periodici per fare il punto della situazione sulla A24/A25: è quanto deciso nel corso del tavolo convocato oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e che ha coinvolto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con i presidenti delle regioni Abruzzo e Lazio, una rappresentanza di sindaci e della struttura commissariale, Anas e gli esperti del ministero. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, su Facebook scrive: "Contenimento tariffe pedaggi, tutela lavoratori e messa in sicurezza della A24/A25. Questo il tema al centro del tavolo tecnico al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il ministro Matteo Salvini, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio , una rappresentanza di sindaci e tecnici Anas SpA. La A24/A25 è un'arteria fondamentale e strategica per la Regione Lazio che va potenziata, modernizzata e resa ancor più fruibile dai nostri cittadini", conclude Rocca. (Rer)