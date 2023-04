Imprese: Fiera Milano riporta a Singapore il made in Italy per seconda edizione di Find

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo della prima edizione, Fiera Milano torna a Singapore per la seconda edizione di Find– Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento. L’appuntamento fieristico ospiterà, dal 21 al 23 settembre 2023 all’interno del Marina Bay Sands Expo and Convention Center di Singapore, le ultime novità del design contemporaneo, mettendo in mostra prodotti e soluzioni innovative e stimolanti, riunendo architetti, interior designer, rivenditori, esperti e appassionati di design provenienti, principalmente, da tutta l’Asia. Con più di 500 brand di riferimento del settore, 50 relatori internazionali e una nutrita presenza di giovani talenti emergenti, Find accoglierà in uno spazio di 18.000 mq più di 15mila presenze internazionali, confermandosi vetrina ideale dove presentare le ultime proposte di design per la casa, l'illuminazione, il bagno, i tessuti e gli interni. Organizzato da Fiera Milano, in joint venture con dmg Events, Find rappresenta un’opportunità di scambio tra il mondo del design occidentale e quello orientale e un’occasione per le aziende italiane di esportare in Asia uno dei settori più rappresentativi del made in Italy. La seconda edizione di Find si propone come luogo di incontro in grado di fornire ispirazione e generare opportunità commerciali grazie al contatto diretto con gli attori chiave del settore nel mercato del Sud-Est asiatico. Inoltre, anche quest’anno Find si conferma appuntamento clou del palinsesto della Singapore Design Week, uno dei principali appuntamenti dell’Asia dedicati al mondo del design. Singapore è un vero e proprio hub del design in Asia. Il mercato asiatico del design enormi prospettive per i brand globali di arredamento, con una crescita dell'8,4 per cento prevista entro il 2027, fino a sfiorare i250 miliardi di dollari. L'industria dei servizi di interior design in Apac (Asia Pacific) offre opportunità altrettanto notevoli, con un valore stimato di oltre 35 miliardi di dollari entro il 2027. (segue) (Rem)