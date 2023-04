Imprese: Fiera Milano riporta a Singapore il made in Italy per seconda edizione di Find (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fiera Milano porta a Singapore, e nel mondo, il settore del design e arredamento, fiore all’occhiello del ‘saper fare’ made in Italy” spiega Andrea Maldi, Responsabile Sviluppo Internazionale e Group Cfo di Fiera Milano. “Sarà un evento che favorirà l’incontro tra le migliori professionalità a livello globale permettendo alle icone del made in Italy di aprire i propri orizzonti. Grazie a Find, e al successo della sua prima edizione, possiamo confermare l’essenzialità dello strumento fieristico come palcoscenico privilegiato per intercettare nuovi mercati per le aziende che desiderano espandere il proprio business oltre i confini europei. Find è un’operazione di sistema che ci vede protagonisti di primissimo piano grazie anche alla rinnovata partnership con dmg Events, player di riferimento nell’organizzazione di eventi a livello internazionale”. "I progetti e i viaggi a Singapore stanno aumentando significativamente, la fiducia per il settore sta crescendo, la Regione è in fermento”, afferma Carl Press, Direttore di Find- Design Fair Asia. “Allo stesso modo, il settore dell'ospitalità e della vendita al dettaglio stanno entrando in una nuova era, rivolgendosi alla futura generazione di consumatori, con catene di approvvigionamento più intelligenti, integrando l’offerta con le culture locali, affrontando le esigenze di sostenibilità, tutto questo anche attraversa un'evoluzione tecnologica. I marchi di design hanno capito il cambiamento e vogliamo aiutarli a capitalizzare sui mercati asiatici poiché riteniamo che il posizionamento di Find come piattaforma di business regionale sia molto interessante". (Rem)