Pnrr: Uil, incontro interlocutorio, siamo preoccupati

- Quello di oggi con il ministro Fitto sul Pnrr è stato “un incontro un po’ interlocutorio, poiché c’è stato detto quello che ci era già stato annunciato e che abbiamo già letto sui giornali”. Lo ha detto la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, uscendo da palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr. “C’è l’intenzione di fare questa ricognizione sui progetti fattibili e non entro il 2026 e lavorare su una cosa che la Uil chiede da sempre, cioè la complementarietà delle risorse: cosa facciamo con i fondi del Pnrr, della Coesione europea e con quelli della Coesione nazionale”, ha proseguito. “Oggi questa ricognizione non c’è – ha sottolineato – e noi abbiamo una grande preoccupazione perché la scadenza con la commissione europea è a fine agosto ma, più perdiamo tempo nel riprogettare, meno abbiamo tempo nel fare”. “Da questo punto di vista – ha rimarcato –, noi siamo veramente preoccupati”. “Speriamo di avere un’interlocuzione molto più di collaborazione e di proposte e di confronto vero, cosa che finora faccio fatica a dire che abbiamo avuto”, ha concluso. (Rin)