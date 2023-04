Pnrr: Cgil, da cabina regia nessuna risposta, c’è grande preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo fatto una cabina di regia che però non aveva un grande contenuto, perché non ci è stato detto sostanzialmente nulla di nuovo rispetto alle cose che abbiamo letto sui giornali”. Lo ha detto a vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, uscendo da palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr. “C'è una grande preoccupazione – ha proseguito – perché stiamo parlando delle risorse di un piano per il Paese e anche sul nuovo programma RepowerEu, che deve sostenere l'autonomia energetica dell'Italia e traguardare la transizione ecologica. Anche su questo non abbiamo risposte. Non abbiamo avuto una risposta neanche rispetto al rapporto con la commissione europea”. La cabina di regia “sembra sia semplicemente di informazione, non di condivisione e di confronto”, ha sottolineato. “C'è il tema di come si ricostruisce un punto di confronto vero, negoziale con le parti sindacali, perché questi interventi hanno effetti pesanti sul lavoro”, ha concluso. (Rin)