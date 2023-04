Tlc: Movimento Liberi Giornalisti, nuovo centro produzione Rai a Milano è fine a battaglia che da oltre dieci anni ci vede protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una battaglia che da oltre dieci anni ci vede protagonisti e che, finalmente, sembra aver davvero trovato la parola ‘fine’". Così il Movimento Liberi Giornalisti, componente rappresentata in tutte le sedi istituzionali della categoria - dalla Fnsi all'Ordine e fino all'Associazione Lombarda dei Giornalisti - commenta le ultime notizie riguardanti la realizzazione della nuova sede Rai di Milano. “Milano e la Lombardia - commentano Giuseppe Gallizzi (consigliere dell'ALG), Davide Bertani e Alan Patarga (consiglieri della FNSI) e Francesco Caroprese (vicepresidente dell'Ordine della Lombardia) - per troppo tempo hanno subito una Rai ‘romanocentrica’ e sono state relegate quasi a entità marginale. Oggi, anche grazie all'impegno profuso da Fondazione Fiera, finalmente arriva un segnale forte e chiaro, che ribadisce l’importanza di un territorio e di professionalità punto di rifermento centrale dell’informazione e dell'economia nazionale". (Com)