- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato a Romagli ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea. "Un bel momento di unità, elemento chiave per rendere l'Europa più protagonista in tutti gli scenari internazionali. Grazie all'ambasciata svedese per questa importante iniziativa", ha scritto il titolare della Farnesina su Twitter.(Res)