Pnrr: Cisl, incontro con governo positivo

- La valutazione della Cisl dell'incontro sul Pnrr a palazzo Chigi “è positiva. Le parti sociali oggi per la prima volta si sono confrontate con il governo all'interno della cabina di regia. Cambia sicuramente la modalità con cui le parti sociali potranno accompagnare il Pnrr da oggi in poi”. Lo ha detto il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga, uscendo da palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr. “Certo, abbiamo nuove responsabilità importanti, rispetto a una proiezione temporale che si riduce rispetto al 31 dicembre 2026”, ha proseguito. “L'obiettivo del governo è quello di mettere insieme al Pnrr anche i fondi di coesione e l'Fsc, cercando di trattare tutta la partita della crescita e dello sviluppo all'interno di un perimetro univoco”, ha aggiunto. (Rin)