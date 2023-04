Giordania-Iran: colloquio tra i ministri degli Esteri, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha ricevuto oggi una telefonata dall’omologo dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, per discutere dei meccanismi per la risoluzione di questioni comuni, delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali. Durante il colloquio, Safadi ha sottolineato che "la Giordania, come tutti i Paesi arabi, desidera stabilire buone relazioni con l'Iran basate sui principi del buon vicinato e della non ingerenza negli affari interni", sottolineando l'importanza di "un dialogo razionale, trasparente e franco per affrontare le varie questioni in sospeso, in particolare la situazione al confine siro-giordano e le sfide poste dal traffico di droga verso la Giordania". I due ministri hanno poi convenuto di procedere “con riunioni di sicurezza tra i due Paesi per affrontare le questioni in sospeso e proseguire la comunicazione politica al fine di raggiungere accordi che stabiliscano un rapporto futuro che consolidi la cooperazione e contribuisca a rafforzare la sicurezza, la stabilità e la cooperazione nella regione”. Da parte sua, il ministro iraniano ha affermato che “l'Iran aspira a rafforzare le relazioni con la Giordania e ne apprezza il ruolo nella regione”. Safadi ha elogiato "la conclusione dell'accordo saudita-iraniano”, definendolo “un passo importante verso la risoluzione delle tensioni nella regione e il rafforzamento della sicurezza e della stabilità". I due ministri hanno discusso del conflitto israelo-palestinese. Safadi ha poi sottolineato "la posizione ferma e costante della Giordania a sostegno dei palestinesi e favorevole all'instaurazione di una pace giusta e globale, basata sulla soluzione dei due Stati, con Gerusalemme occupata come capitale per vivere in sicurezza e pace accanto a Israele, secondo le decisioni internazionali e l'iniziativa di pace araba". I due ministri hanno convenuto "di incontrarsi il prima possibile per continuare la discussione sui modi per superare le sfide nelle relazioni tra i due Paesi al fine di raggiungere rapporti pienamente normali, a beneficio degli interessi comuni e per contribuire a mettere la fine delle crisi e delle tensioni regionali”. (Lib)