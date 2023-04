Mps: Assemblea approva bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato il bilancio individuale di esercizio e il bilancio consolidato del gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2022. L’Assemblea ha, inoltre, deliberato di respingere l’azione di responsabilità, promossa, per la settima volta, dal socio Bluebell Partners Ltd, contro alcuni ex-amministratori (ex presidente ed ex Amministratore delegato) ed ex direttore generale della banca, con una percentuale di voti contrari alla proposta del 96,59 per cento, favorevoli dello 0,09 per cento e di astenuti del 3,31 per cento.(Rin)