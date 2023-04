Usa: Casa Bianca, incontro tra Biden e McCarthy sul debito per ora non è in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al momento non ha in programma un incontro con il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per discutere la necessità di innalzare il tetto al debito federale, evitando così un default in estate. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Esamineremo il piano che hanno presentato, ma i repubblicani al Congresso hanno comunque la responsabilità di evitare un default che avrebbe conseguenze disastrose per il Paese”, ha detto. (Was)